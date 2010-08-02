Первичка Киева подешевела на 0,4%

На первичном рынке Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в июле 2010 года снизилась на 0,41% (6 долл.) – до 1550 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Дарницкий район со средним показателем 1214 долл./кв. м, самым дорогим – Печерский, где средняя цена продажи составила 2397 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период снижение стоимости 1 кв. м жилья зафиксировано в Днепровском районе – на 0,35% (5 долл.) – до 1282 долл., Дарницком – на 0,27% (3 долл.) – до 1214 долл., Деснянском – на 0,20% (2 долл.) – до 1236 долл./кв. м, Оболонском – на 0,34% (6 долл.) – до 1623 долл., Печерском – на 0,47% (11 долл.) – до 2422 долл./кв. м, Святошинском – на 0,39% (5 долл.) – до 1266 долл., Шевченковском – на 0,48% (9 долл.) – до 1943 долл./кв. м, Подольском – на 0,39% (6 долл.) – до 1422 долл., Голосеевском – на 0,54% (9 долл.) – до 1607 долл., Соломенском районе – на 0,49% (7 долл.) – до 1417 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.