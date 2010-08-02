Стоимость аренды квартир в Киеве в июле выросла на 4%

Средняя стоимость аренды 1-3-комнатных квартир в Киеве в июле т.г. выросла на 4,01% (19 долл.) – до 493 долл. за квартиру в месяц.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

По данным компании, за указанный период в Печерском районе месячная стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 25 долл. – до 507 долл., 2-комнатных – на 35 долл., до 678 долл., 3-комнатных – на 40 долл., до 817 долл.

В Шевченковском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 17 долл. – до 392 долл., 2-комнатных – на 24 долл., до 664 долл., 3-комнатных – на 23 долл., до 787 долл.

В Голосеевском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 16 долл. – до 307 долл., 2-комнатных – на 20 долл., до 410 долл., 3-комнатных – на 33 долл., до 615 долл.

В Соломенском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 12 долл., до 325 долл., 2-комнатных – на 15 долл., до 427 долл., 3-комнатных – на 18 долл., до 581 долл.

В Дарницком районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 14 долл., до 298 долл., 2-комнатных – на 13 долл., до 398 долл., 3-комнатных – на 10 долл., до 504 долл.

В Подольском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 9 долл. – до 314 долл., 2-комнатных – на 10 долл., до 426 долл., 3-комнатных – на 11 долл. – до 515 долл.

В Оболонском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 9 долл. – до 367 долл., 2-комнатных – на 10 долл., до 478 долл., 3-комнатных – на 23 долл., до 612 долл.

В Святошинском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 9 долл. – до 288 долл., 2-комнатных – на 20 долл., до 410 долл., 3-комнатных – на 22 долл., до 514 долл.

В Днепровском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 16 долл. – до 298 долл., 2-комнатных – на 16 долл., до 419 долл., 3-комнатных – на 15 долл., до 521 долл.

В Деснянском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 16 долл. – до 271 долл., 2-комнатных – на 18 долл., до 367 долл., 3-комнатных – на 15 долл., до 480 долл.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость аренды 1-3-комнатных квартир в Киеве за полгода 2010 года выросла на 8,38% (37 долл.) – до 474 долл. за квартиру в месяц.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.