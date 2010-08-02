УФ Госфонда молодежного строительства увеличат почти вдвое

Кабинет министров Украины увеличит уставный капитал Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству на 30 млн. 355 тыс. грн. – до 60 млн. 355 тыс. грн.

Об этом говорится в постановлении №670 от 28 июля т.г., размещенном на правительственном портале.

Согласно документу, уставный капитал планируется увеличить за счет средств, которые поступают в специальный фонд государственного бюджета от возврата кредитов, предоставленных из госбюджета молодым семьям и одиноким молодым гражданам для строительства (реконструкции) и приобретения жилья, уплаты пени.

Уставный капитал ведомства составляет 30 млн. грн.

Справка УНИАН. Фонд содействия молодежному жилищному строительству работает по программе льготного кредитования строительства жилья молодым семьям, а также частичной компенсации кредитной ставки коммерческих банков. Программы фонда реализуются за средства государственного бюджета.

7 июля т.г. Кабмин передал Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству в сферу управления Министерства регионального развития и строительства.