Стоимость земли в пригороде Киева в июле снизилась на 1,24%

Средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство в июле 2010 года снизилась на 1,24%, или 50 долл., – до 3981 долл. за сотку.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

По данным компании, за указанный период стоимость земельных участков снизилась в Барышевском районе – на 1,58% (19 долл.) – до 1161 долл./сотка, Вышгородском – на 1,19% (36 долл.) – до 3032 долл./сотка, Бородянском – на 2,31% (45 долл.) – до 1925 долл./сотка, Киево-Святошинском – на 0,81% (54 долл.) – до 6598 долл./сотка, Фастовском – на 1,91% (23 долл.) – до 1177 долл./сотка, Кагарлыкском – на 0,84% (13 долл.) – до 1504 долл./сотка, Переяслав-Хмельницком – на 1,53% (17 долл.) – до 1066 долл./сотка, Обуховском – на 1,60% (76 долл.) – до 4660 долл./сотка, Макаровском – на 1,30% (24 долл.) – до 1851 долл./сотка, Васильковском – на 1,79% (48 долл.) – до 2613 долл./сотка, Броварском – на 1,84% (57 долл.) – до 3032 долл./сотка, Белоцерковском – на 1,13% (14 долл.) – до 1208 долл./сотка, Иванковском районе – на 1,40% (16 долл.) – до 1103 долл./сотка.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство за 6 месяцев этого года выросла на 5,22%, или 200 долл., – до 4031 долл. за сотку.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.