Вторичка Львова в июле подешевела на 0,2%

На вторичном рынке Львова средняя стоимость 1-3-комнатных квартир в июле 2010 года снизилась на 0,22%, или 3 долл., – до 1 416 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Сыховский район со средним показателем 1167 долл./кв. м, самым дорогим – Галицкий, где средняя цена продажи составила 1820 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период снижение стоимости 1 кв. м жилья в городе зафиксировано в Галицком районе – на 0,17% (3 долл.) – до 1820 долл., Сыховском – на 0,30% (4 долл.) – до 1167 долл./кв. м, Зализничном – на 0,20% (3 долл.) – до 1259 долл./кв. м, Франковском – на 0,38% (5 долл.) – до 1396 долл., Шевченковском – на 0,38% (5 долл.) – до 1224 долл.

При этом стабилизация стоимости квартир произошла в Лычаковском районе – на уровне 1312 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Как сообщал УНИАН, на вторичном рынке Львова средняя стоимость 1-3-комнатных квартир за 6 месяцев 2010 года выросла на 4,10%, или 56 долл., – до 1 419 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а акже маркетинговыми исследованиями рынка.