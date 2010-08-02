Вторичка Донецка в июлеподешевела на 0,3%

На вторичном рынке Донецка средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в июле 2010 года снизилась на 0,33%, или 4 долл., – до 1 164 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Петровский район со средним показателем 745 долл./кв. м, самым дорогим – Ворошиловский, где средняя цена продажи составила 1 486 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период снижение стоимости 1 кв. м жилья отмечалось в Ворошиловском – на 0,20% (3 долл.) – до 1486 долл., Киевском – на 0,30% (4 долл.) – до 1232 долл., Калининском – на 0,21% (2 долл.) – до 1147 долл., Кировском – на 0,29% (2 долл.) – до 855 долл., Петровском – на 1,03% (8 долл.) – до 745 долл./кв. м, Буденновском – на 0,71% (7 долл.) – до 917 долл., Пролетарском – на 0,87% (8 долл.) – до 890 долл., Ленинском – на 0,67% (6 долл.) – до 952 долл. и Куйбышевском районе – на 0,26% (2 долл.) – до 960 долл.

Как сообщал УНИАН, на вторичном рынке Донецка средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир за 6 месяцев 2010 года выросла на 6%, или 66 долл., – до 1 168 долл./кв. м.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.