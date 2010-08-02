Вторичка Днепропетровска в июле подешевела на 0,44%

На вторичном рынке Днепропетровска средняя стоимость 1-3-комнатных квартир в июле т.г. снизилась на 0,44%, или 5 долл., – до 1 131 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Ленинский район со средним показателем 886 долл./кв. м, самым дорогим – Жовтневый, где средняя цена продажи составила 1 365 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период снижение стоимости 1 кв. м жилья наблюдалось в Кировском районе – на 0,47% (6 долл.) – до 1 164 долл., Красногвардейском – на 0,51% (6 долл.) – до 1 194 долл., Жовтневом – на 0,44% (6 долл.) – до 1 365 долл., Ленинском – на 0,58% (5 долл.) – до 886 долл., Самарском – на 0,80% (8 долл.) – до 938 долл., Индустриальном – на 0,36% (4 долл.) – до 960 долл., Бабушкинском – на 0,43% (6 долл.) – до 1 297 долл. и Амур-Нижнеднепровском – на 0,37% (3 долл.) – до 937 долл./кв. м.

Как сообщал УНИАН, на вторичном рынке Днепропетровска средняя стоимость 1-3-комнатных квартир за 6 месяцев 2010 года выросла на 8,72%, или 91 долл., – до 1 136 долл./кв. м.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.