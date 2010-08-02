Вторичка Харькова в июле подешевела на 0,79%

На вторичном рынке Харькова средняя стоимость 1-3-комнатных квартир в июле т.г. снизилась на 0,79%, или 8 долл., – до 1 023 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Орджоникидзевский район со средним показателем 878 долл./кв. м, самым дорогим – Киевский, где средняя цена продажи составила 1 269 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период снижение стоимости 1 кв. м жилья произошло в Киевском районе – на 0,64% (8 долл.) – до 1 269 долл., Ленинском – на 0,53% (6 долл.) – до 1 061 долл., Коминтерновском – на 0,47% (4 долл.) – до 929 долл., Октябрьском – на 0,76% (7 долл.) – до 955 долл., Фрунзенском – на 0,86% (8 долл.) – до 964 долл., Червонозаводском – на 0,82% (8 долл.) – до 937 долл., Московском – на 0,67% (6 долл.) – до 908 долл./кв. м, Орджоникидзевском – на 0,88% (8 долл.) – до 878 долл./кв. м, Дзержинском – на 1,34% (17 долл.) – до 1 227 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Как сообщал УНИАН, на вторичном рынке Харькова средняя стоимость 1-3-комнатных квартир за 6 месяцев 2010 года выросла на 9,13%, или 86 долл., – до 1 031 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.