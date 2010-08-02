Стоимость земли в Харьковской области в июле снизилась на 0,91%

Средняя стоимость земли в Харьковской области под коттеджное строительство в июле 2010 года снизилась на 0,91%, или 17 долл., – до 1 868 долл. за сотку.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

По данным компании, за указанный период стоимость земельных участков в Харьковском районе снизилась на 1,02% (20 долл.) – до 1947 долл./сотка, Дергачевском – на 0,63% (12 долл.) – до 1821 долл./сотка, Чугуевском – на 0,63% (7 долл.) – до 1067 долл./сотка.

Анализ компании проводится только для участков под индивидуальное жилищное строительство, не включая земли с другим целевым назначением.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость земли в Харьковской области под коттеджное строительство за 6 месяцев 2010 года выросла на 4,28%, или 77 долл., – до 1 885 долл. за сотку.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.