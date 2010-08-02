Стоимость земли во Львовской области в июле снизилась на 0,75%

Средняя стоимость земли во Львовской области под коттеджное строительство в июле т.г. снизилась на 0,75%, или 19 долл., – до 2 513 долл. за сотку.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании "SV Development".

По данным компании, за указанный период стоимость земельных участков в Пустомытовском районе снизилась на 0,80% (24 долл.) – до 2 954 долл./сотка, в Яворовском – на 0,41% (11 долл.) – до 1 892 долл./сотка, в Жовковском – на 0,92% (13 долл.) – до 1 346 долл./сотка, в Каменка-Бугском – на 0,80% (8 долл.) – до 1 036 долл./сотка, в Городокском районе – на 0,58% (11 долл.) – до 1 840 долл./сотка.

Компания проводит анализ только для участков под индивидуальное жилищное строительство, не включая земли с другим целевым назначением, в районах областных центров с максимальным количеством проводимых сделок.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость земли во Львовской области под коттеджное строительство за 6 месяцев 2010 года выросла на 2,51%, или 62 долл., – до 2 532 долл. за сотку.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.