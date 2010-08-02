Стоимость земли в Днепропетровской области в июле снизилась на 1,18%

Средняя стоимость земли в Днепропетровской области под коттеджное строительство в июле 2010 года снизилась на 1,18%, или 31 долл., – до 2 621 долл. за сотку.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

По данным компании, за указанный период стоимость земельных участков в Днепропетровском районе области снизилась на 1,16% (33 долл.) – до 2777 долл./сотка, в Новомосковском – на 1,12% (14 долл.) – до 1237 долл./сотка, в Криничанском – на 0,72% (8 долл.) – до 1046 долл./сотка, в Синельниковском – на 1,79% (52 долл.) – до 2837 долл./сотка.

Анализ компании проводится только для участков под индивидуальное жилищное строительство, не включая земли с другим целевым назначением, в районах областных центров с максимальным количеством проводимых сделок.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость земли в Днепропетровской области под коттеджное строительство за 6 месяцев 2010 года выросла на 3,28%, или 84 долл., – до 2 643 долл. за сотку.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.