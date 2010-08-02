Стоимость земли в Одесской области в июле снизилась на 0,62%

Средняя стоимость земли в Одесской области под коттеджное строительство в июле т.г. снизилась на 0,62% (40 долл.) – до 6 473 долл. за сотку.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

По информации компании, за указанный период стоимость земельных участков в Овидиопольском районе снизилась на 0,60% (50 долл.) – до 8244 долл./сотка, в Ильичевске – на 0,69% (59 долл.) – до 8545 долл./сотка, в Коминтерновском районе – на 0,56% (35 долл.) – до 6257 долл./сотка, в Беляевском – на 0,85% (25 долл.) – до 2917 долл./сотка, в Белгород-Днестровском районе – на 0,70% (40 долл.) – до 5691 долл./сотка.

Компания проводит анализ только для участков под индивидуальное жилищное строительство, не включая земли с другим целевым назначением, в районах областных центров с максимальным количеством проводимых сделок.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость земли в Одесской области под коттеджное строительство за полгода т.г. выросла на 1,72% (110 долл.) – до 6 513 долл. за сотку.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.