Более 40% киевлян винят государство в появлении строительных афер

41,54% киевлян обвиняют государство в появлении строительных афер.

Об этом говорится в переданных УНИАН результатах социологического опроса, который провели Всеукраинская общественная организация «Ассоциация помощи пострадавшим инвесторам» и Ассоциация инвесторов строительства жилого дома.

По данным опроса, 23,24% опрошенных в появлении в Украине большого количества строительных афер обвиняют строительные компании, а 14,43% респондентов считают, что инвесторы сами виноваты в появлении такого количества строительных афер.

По мнению 62,5% опрошенных, законодательство Украины в сфере строительства прежде всего защищает интересы застройщиков. Около четверти респондентов (16,6%) уверены, что наиболее защищено государство, и только 8,3% граждан верят, что закон защищает права инвесторов.

Абсолютное большинство респондентов (83,3%) считают, что именно от позиции и действий государства зависит позитивное решение проблем с недостроями в Украине, и только 4,16% киевлян возлагают надежды в этом вопросе на застройщиков.

При этом только 16,6% опрошенных считают, что программа «Доступное жилье» поможет вывести строительную отрасль из кризиса. По мнению большинство опрошенных (58,3%), подобные инициативы ничего не изменят. Более 79% респондентов негативно оценивают действия власти по выведению строительной отрасли из кризиса и состояние защиты прав инвесторов.

Вместе с тем, 58,3% опрошенных обязанность достраивать незавершенные объекты, появившиеся в результате строительных афер, возлагают именно на государство. А 25% респондентов считают, что государство должно достраивать дома только в том случае, если оно виновато в появлении такой аферы.

Главными причинами проблем в строительной отрасли Украины киевляне называют несовершенство законодательства, постоянные коррупционные скандалы и неспособность власти контролировать действия застройщиков. По мнению опрошенных, для решения проблем недостроев власть должна жестко контролировать действия компаний-застройщиков (79,1%) и законодательно гарантировать права инвесторов (16,6%).

Социологической опрос был проведен в июне-июле 2010 года в Киеве. В опросе приняли участие 576 человек.