Эксперты прогнозируют увеличение спроса на квартиры в Киеве

Эксперты прогнозируют увеличение спроса в августе на квартиры стоимостью 65-75 тыс. долл. в Киеве.

Об этом говорится в аналитическом обзоре рынка жилой недвижимости, подготовленном сетью агентств недвижимости Real Druzi.

По мнению экспертов агентства, активность рынка в августе, скорее всего, возрастет, так как покупатели, которые давно присматриваются к рынку, будут совершать выбор, чтобы успеть приобрести недвижимость по интересным ценам лета. К концу лета те продавцы, которые отложили продажу недвижимости, возобновят этот процесс.

Аналитики считают, что самым востребованным сегментом будет оставаться эконом-класс. В августе возможно увеличение интереса к его среднему ценовому сегменту (стоимостью 65-75 тыс.). Также возможно увеличение интереса к бизнес-классу в конце августа, в частности к новым домам с готовыми документами на популярных массивах и домам в центре города, говорится в обзоре.

При этом в сегменте премиум будет сохраняться умеренный спрос. Основными мотиваторами покупки в высоком ценовом сегменте являются: приближенность варианта к требованиям клиента, привлекательность его цены и инвестиционная выгода, которой он обладает.

«Резких ценовых изменений в августе не предвидится. Возможно сокращение размера торга в связи с отсутствием четкого видения дальнейшего развития ситуации участниками рынка», - отмечается в обзоре.

По данным агентства, в июле наиболее востребованными по-прежнему остаются двухкомнатные квартиры (на них приходится 36% обращений).

Эксперты отмечают, что в июле наиболее популярным ценовым диапазоном стал 50-75 тыс. долл. (32% обращений). Вместе с тем существенно вырос интерес к ценовому диапазону 100-150 тыс. долл. (26% обращений). Третье место по интересу занял ценовой диапазон 75-100 тыс. долл. (20% обращений). При этом спрос на квартиры стоимостью свыше 500 тыс. долл. был минимальным.

Как и в предыдущие месяцы, большинство клиентов приобретали квартиру для собственного проживания (84%). Как средство сбережения средств квартиры интересовали 7% от общего количества клиентов. Приобретение квартиры для последующей сдачи в аренду интересовало 5% покупателей.

По данным агентства, в июле средняя заявленная цена 1 кв. м квартир на вторичном рынке Киева составила 2335 долл., что на 0,84% ниже аналогичного показателя июня.

При этом средняя цена нового предложения в июле составила 2077 долл./кв.м, что ниже цены общего предложения на 11%.

Справка УНИАН. Сеть агентств недвижимости Real Druzi – украинская компания, основной сферой деятельности которой является предоставление сервисов в сфере купли-продажи и аренды жилой и коммерческой недвижимости.

В базе компании представлено более 30 тысяч объектов жилой и коммерческой недвижимости Киева и Киевской области.