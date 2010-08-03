Осенью возобновится ипотечное кредитование физлиц

Харьков. Украинские банки возобновят программы ипотечного кредитования физических лиц к осени.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Харькове сказал вице-президент ассоциации «Региональное строительство», управляющий АО «Жилстрой–2» Александр КОНЮХОВ.

С его точки зрения, банки накопили достаточное количество средств, чтобы возобновить кредитование строительства, и вскоре восстановят свои ипотечные программы.

«Образно говоря, банкиры сидят на мешках с деньгами, а деньги должны работать. Есть такая надежда, все об этом говорят, что банки осенью начнут кредитовать», - сказал А.КОНЮХОВ.

При этом он отметил, что для этого должны существенно измениться условия кредитования, в частности быть уменьшены процентные ставки и облегчены условия предоставления кредита.

Президент ассоциации «Региональное строительство», председатель правления ОАО «Трест Жилстрой – 1» Александр ХАРЧЕНКО добавил, что Ассоциация ведет переговоры с банком «Меркурий» о возобновлении жилищного кредитования физических лиц.

«Это общеизвестный факт, что кредитовать банкиры сейчас имеют возможность. Цифры называются разные, до 40 млрд. грн. В принципе, 10 млрд. грн. спасло бы ситуацию на Украине в строительстве», - сказал А.ХАРЧЕНКО.

Он подчеркнул, что банки сейчас абсолютно негативно относятся к кредитованию строительства, предлагая кредиты под 27-29% юридическим лицам под твердый залог, и почти полностью отказываясь кредитовать под имущественные права физические лица.

А.ХАРЧЕНКО предположил, что отсутствие кредитования жилищного строительства украинскими банками заключается в специфической политике Национального банка Украины и, в частности, председателя правления НБУ Владимира СТЕЛЬМАХА.

«Пока что банки крайне негативно относятся к кредитованию строителей, и это, очевидно, политика Национального банка», - отметил А.ХАРЧЕНКО.

Справка УНИАН. Ассоциация «Региональное строительство» создана в 2005 году. Главные цели и задачи ассоциации – представительство и защита прав, интересов ее членов в органах государственной власти и местного самоуправления, содействие в улучшении инвестиционно-строительной деятельности, повышении авторитета строительных компаний, укрепления связей с общественностью. В ассоциацию входят 30 крупнейших строительных предприятий Харьковского региона.