Набсовет «Киевгорстроя» возглавил Комарницкий

Наблюдательный совет АО «Холдинговая компания «Киевгорстрой» возглавил Денис КОМАРНИЦКИЙ вместо уволенного по собственному желанию Анатолия ЧУБА.

Об этом компания сообщает в системе раскрытии информации ГКЦБФР со ссылкой на соответствующее решение Набсовета от 30 июля.

Депутат Киевского горсовета (фракция Блока Черновецкого) Д.КОМАРНИЦКИЙ является также членом Набсовета АК «Киевэнерго».

Справка УНИАН. Холдинговая компания «Киевгорстрой» – крупнейшая строительная компания Украины. 80% ее акций принадлежат киевской территориальной общине и находятся в управлении Киевской горгосадминистрации.

В холдинг входят 40 открытых акционерных обществ, в которых «Киевгорстрой» владеет от 26 до 30% акций, 6 дочерних предприятий, 51 предприятие – на правах ассоциированных членов.

По итогам 2009 года холдинговая компания «Киевгорстрой», как заказчик и генподрядчик, ввела в эксплуатацию около 356 тыс. кв. м жилья, что составляет 48% от общего объема жилищного строительства в Киеве и 22% – в Украине. В 2009 году предприятия холдинга выполнили строительных работ на 2,9 млрд. грн.