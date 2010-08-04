В Киев возвращаются "хрущевки"?

Холдинговая компания «Киевгорстрой» ведет переговоры с зарубежной компанией об участии в проекте строительства малоэтажного жилья в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил глава правления – президент ХК «Киевгорстрой» Василий МОЖАР.

«Мы ведем переговоры с одной из компаний, которая работает на рынке Польши и выходит на рынок Украины по поводу реализации их проекта», - сказал он.

Президент холдинга не уточнил названия иностранной компании, отметив, что она имеет израильские корни и также ведет строительство на рынках Чехии, Словакии, Венгрии и Израиле, а интересы зарубежной компании в Киеве представляет компания «Олимпик».

В.МОЖАР добавил, что «Киевгорстрой» намерен участвовать в проекте в качестве генерального подрядчика и, возможно, инвестора.

Президент компании также сообщил, что компания, с которой ведутся переговоры, владеет большими земельными участками в Киеве и области.

«Тот участок, который сегодня с нами обсуждается – это Киев. В конце сентября проект должен выйти с экспертизы", - сказал он.

Говоря о сроках реализации такого проекта, он отметил: «от идеи до первого камня в фундаменте – как минимум год».

Президент холдинга отметил, что переговоры об участии в проекте планируется завершить в конце сентября этого года.

В.МОЖАР отметил, что опыт малоэтажной застройки руководство холдинга ездило перенимать в Польшу. Проект, который рассматривает возможность реализовать компания, предусматривает строительство 4-5-этажных жилых домов с небольшими по площади квартирами (к примеру, площадь 3-комнатной квартиры 60 кв. м).

«Мы приняли для себя решение, что в регионы и Киевскую область мы выйдем с проектами малоэтажной застройки, над этим начинаем работать», - добавил он.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «Киевгорстрой» – крупнейшая строительная компания Украины. 80% ее акций принадлежат киевской территориальной общине и находятся в управлении Киевской горгосадминистрации.

В холдинг входят 40 открытых акционерных обществ, в которых «Киевгорстрой» владеет от 26 до 30% акций, 6 дочерних предприятий, 51 предприятие – на правах ассоциированных членов.

По итогам 2009 года холдинговая компания «Киевгорстрой» как заказчик и генподрядчик ввела в эксплуатацию около 356 тыс. кв. м жилья, что составляет 48% от общего объема жилищного строительства в Киеве и 22% – в Украине. В 2009 году предприятия холдинга выполнили строительных работ на 2,9 млрд. грн.