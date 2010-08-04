«Киевгорстрой» в этом году увеличит ввод жилья на 25%

Акционерное общество «Холдинговая компания «Киевгорстрой» в 2010 году планирует увеличить ввод жилья на 25% - до 250 тыс. кв. м, а в 2011 году - на 20% - до 300 тыс. кв. м.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил глава правления - президент ХК «Киевгорстрой» Василий МОЖАР.

«В этом году мы планируем выйти на показатель ввода жилья около 250 тыс. кв. м, то есть почти на 25% поднять планку ввода. В следующем году - выйти на ввод до 300 тыс. кв. м. В этом году мы стремимся возобновить или начать строительство с объемом квартир, которые будут направлены на инвестирование – это больше 1 тыс. квартир", - сказал он.

По данным В.МОЖАРА, в первом полугодии холдинг ввел 60 тыс. кв. м жилья, что в 1,6 раза больше аналогичного прошлогоднего показателя. «В прошлом году основной ввод был в четвертом квартале, поэтому такая диспропорция складывается», - пояснил он.

Президент компании сообщил, что на сегодняшний день в продаже "Киевгорстроя" находится 1 400 квартир, тогда как в лучшие времена эта цифра достигала 2 200 квартир.

"Объем продаж я бы охарактеризовал таким образом – в первом полугодии мы стабильно видим объем продаж, который дает возможность обеспечить поступления порядка 100 млн. грн. в месяц, а в прошлом месяце, несмотря на то, что он самый отпускной, нами было реализовано 170 объектов недвижимости. Основная часть – это квартиры, а также есть по нежилым помещениям и по паркингам", - сообщил он.

В.МОЖАР также отметил, что в ближайшее время "Киевгорстрой" планирует приступить к строительству ряда объектов в Киеве, в частности, четырех жилых домов, в которых часть квартир будет передана пострадавшим от аферы «Элита-Центр», двух домов по ул. Белицкая (всего в планах построить три дома), три дома на «Позняках-2».

По его данным, сегодня в работе "Киевгорстроя" порядка 30 жилых домов, тогда как с учетом нежилых объектов и паркингов эта цифра утроится.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «Киевгорстрой» – крупнейшая строительная компания Украины. 80% ее акций принадлежат киевской территориальной общине и находятся в управлении Киевской горгосадминистрации.

В холдинг входят 40 открытых акционерных обществ, в которых «Киевгорстрой» владеет от 26 до 30% акций, 6 дочерних предприятий, 51 предприятие – на правах ассоциированных членов.

По итогам 2009 года холдинговая компания «Киевгорстрой», как заказчик и генподрядчик, ввела в эксплуатацию около 356 тыс. кв. м жилья, что составляет 48% от общего объема жилищного строительства в Киеве и 22% – в Украине. В 2009 году предприятия холдинга выполнили строительных работ на 2,9 млрд. грн.