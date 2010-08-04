Повышение тарифов на ЖКУ не покроет потребности отрасли

Повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги не покроет потребности отрасли в финансовых средствах на модернизацию.

Такое мнение высказала глава Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, сообщили УНИАН в пресс-службе комитета.

По ее словам, отрасль требует около 40 млрд. долл. инвестиций, и без них качество услуг останется на сегодняшнем уровне, а ЖКХ будет по-прежнему разрушаться. «Никакое повышение тарифов не покроет потребности отрасли в финансовых средствах на модернизацию. То есть, украинцы будут платить все больше и больше, а качество услуг с каждым годом будет все хуже и хуже. Это не выход из ситуации» - подчеркнула она.

Кроме того, по мнению Н.КОРОЛЕВСКОЙ, увеличение тарифов на жилищно-коммунальные услуги без повышения качества этих услуг - шаг назад на пути построения социально-ориентированного государства. «Украинское жилищно-коммунальное хозяйство изношено до критических пределов. Качество услуг в большинстве городов Украины далеко от национальных стандартов, не говоря уже о европейских. В такой ситуации повышать тарифы означает проводить нечестную политику в отношении граждан всех областей страны» - заявила она.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ считает, что недавно принятый закон о государственно-частном партнерстве способен изменить ситуацию: «Государство и частный капитал должны вместе решить проблему модернизации отечественного ЖКХ и повышения качества услуг. Только после этого возможно говорить о повышении тарифов» - заявила она.

Как сообщалось, в марте 2010 года Н.КОРОЛЕВСКАЯ заявляла о необходимости проведения модернизации отрасли и изменения системы управления в ЖКХ с дальнейшим повышением качества услуг.