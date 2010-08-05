Бродский инициирует сокращение срока строительных экспертиз

Глава Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Михаил БРОДСКИЙ предложил уменьшить максимальный срок экспертизы строительных работ с 90 до 45 дней, а также обязать экспертов предоставлять промежуточные результаты проверки каждые 5 дней.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госкомпредпринимательства, переданном агентству УНИАН.

М.БРОДСКИЙ заявил, что на сегодняшний день процесс получения разрешения может длится два года.

Как отмечается в сообщении, комитет намерен оптимизировать затраты заказчика и подрядчика при прохождении документооборота и предотвратить монополизацию в строительной сфере.

Кроме этого, Госкомпредпринимательства поддержало предложение о бессрочном продлении 5-летней лицензии в случае положительного опыта работы компании на рынке строительных работ и официального трудоустройства всех ее сотрудников.