На вторичке Киева до конца года возможно снижение цен

На вторичном рынке Киева до конца текущего года возможно снижение цен на жилье на 1-1,5% в месяц.

Такое мнение УНИАН высказал руководитель информационно-аналитического портала «Столичная недвижимость» Владимир ГЕРМАНОВ.

По данным портала, средняя стоимость вторичного жилья в Киеве в июле снизилась на 2,8% – до 2230 долл./кв. м. С января по июль 2010 года снижение стоимости вторичного жилья составило 9,6%, а с июля 2009 года цены снизились на 12,2%.

В июле т.г. средняя стоимость 1-комнатных квартир снизилась на 2,7%, или на 57 долл., – до 2056 долл./кв. м, 2-комнатных – на 2,4%, или 56 долл., – до 2263 долл./кв. м, 3-комнатных – на 3,5%, или 80 долл., – до 2230 долл./кв. м, а 4-комнатных – на 2,3%, или 63 долл., – до 2647 долл./кв. м.

По данным аналитиков портала, в структуре предложений жилой недвижимости преобладают квартиры, расположенные на правом берегу столицы – 44%, на левом берегу – 38%, в центре Киева – 18%. За июль т.г. количество предложений квартир на левом берегу увеличилось на 3,4% – до 4323 единиц, на правом берегу количество предложений осталось без изменений – 5093 квартиры, а в центре Киева число квартир, выставленных на продажу, уменьшилось на 9,4% – до 2118 квартир.

Доля квартир, впервые выставленных на продажу, в июле т.г. составила 15,4% от общего объема предложений. Средняя цена предложений таких квартир в Киеве на 8% ниже средневзвешенной цены июня и составляет 2109 долл./кв. м.

По словам В.ГЕРМАНОВА, анализ предложений в целом по городу показывает, что в общем объеме выставленных на продажу квартир 1-комнатные составляют 24% (2773 квартиры), 2-комнатные – 34% (3954), 3-комнатные – 34% (3952) и 4-комнатные – 7,4% (855). Увеличение уровня предложения столичной недвижимости продолжилось на 2-комнатное жилье (на 1,2%).

В отчете было проанализировано 11534 предложения 1-4-комнатных квартир площадью до 200 кв. м, содержащихся в базах данных ИАП «Столичная недвижимость», АН «Благовест» и АН Park Lane.