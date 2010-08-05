«Киевгорстрой» намерен до ноября начать заселение

Акционерное общество «Холдинговая компания «Киевгорстрой» планирует в сентябре начать заселение жилого дома №16-а по ул. Урловской, 34, а в октябре – жилого дома №16 по ул. Урловской, 30 во втором микрорайоне жилого массива «Позняки» в столице.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вчера председатель правления – генеральный директор ОАО «Домостроительный комбинат №3», выступающего генеральным подрядчиком строительства домов, Иван СУХОРОСОВ.

По его словам, три жилых дома в микрорайоне, один из которых уже заселен, объединены в единый комплекс.

В частности, 3-секционный жилой дом №16-а на 22-25-22 этажа рассчитан на 411 квартир, из которых 88 однокомнатных, 166 двухкомнатных и 157 трехкомнатных. Общая площадь дома составляет 35,9 тыс. кв. м, площадь квартир – 29,6 тыс. кв. м.

Трехсекционный жилой дом №16 на 22-25-22 этажа рассчитан на 406 квартир, из которых 88 однокомнатных, 162 двухкомнатных и 156 трехкомнатных. Общая площадь дома составляет 35,9 тыс. кв. м, площадь квартир – 29,3 тыс. кв. м, площадь встроенных помещений – 396 кв. м. В доме расположатся магазин непродовольственных товаров, выставочный салон-магазин и медицинский центр «Домашний доктор». Квартиры в домах сдаются с отделкой.

И.СУХОРОСОВ отметил, что строительство домов длилось 2,5 года.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «Киевгорстрой» – крупнейшая строительная компания Украины. 80% ее акций принадлежат киевской территориальной общине и находятся в управлении Киевской горгосадминистрации.

В холдинг входят 40 открытых акционерных обществ, в которых «Киевгорстрой» владеет от 26 до 30% акций, 6 дочерних предприятий, 51 предприятие – на правах ассоциированных членов.

По итогам 2009 года холдинговая компания «Киевгорстрой» как заказчик и генподрядчик ввела в эксплуатацию около 356 тыс. кв. м жилья, что составляет 48% от общего объема жилищного строительства в Киеве и 22% – в Украине. В 2009 году предприятия холдинга выполнили строительных работ на 2,9 млрд. грн.