«Киевгорстрой» в сентябре сдаст дом на Осокорках

Акционерное общество «Холдинговая компания «Киевгорстрой» планирует в конце августа – сентябре этого года сдать под заселение жилой дом №1 (строительный номер) в микрорайоне 9-а жилого массива «Осокорки» в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вчера главный инженер ОАО «Трест «Киевгорстрой-3», выступающего дочерним предприятием холдинга и генеральным подрядчиком строительства дома, Валерий БЕЗВИННЫЙ.

По его словам, 3-секционный жилой дом на 26-27-30 этажей рассчитан на 350 квартир общей площадью 30,3 тыс. кв. м, в том числе 1-комнатных – 77, 2-комнатных – 98, 3-комнатных – 125, 4-комнатных – 50. Общая площадь дома составит 33,8 тыс. кв. м, площадь жилой части – 31,1 тыс. кв. м, площадь нежилых помещений – 2,6 тыс. кв. м. Площадь земельного участка составляет 2,33 га.

В.БЕЗВИННЫЙ не озвучил общую стоимость реализации проекта, отметив, что стоимость выполнения строительно-монтажных работ составляет 162 млн. грн. «До 30% этот дом дороже из-за сложной инженерии», – добавил он.

В.БЕЗВИННЫЙ также сообщил, что возле этого дома строится торговый центр, после сдачи которого застройка данного микрорайона будет завершена.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «Киевгорстрой» – крупнейшая строительная компания Украины. 80% ее акций принадлежат киевской территориальной общине и находятся в управлении Киевской горгосадминистрации.

В холдинг входят 40 открытых акционерных обществ, в которых «Киевгорстрой» владеет от 26 до 30% акций, 6 дочерних предприятий, 51 предприятие – на правах ассоциированных членов.

По итогам 2009 года холдинговая компания «Киевгорстрой» как заказчик и генподрядчик ввела в эксплуатацию около 356 тыс. кв. м жилья, что составляет 48% от общего объема жилищного строительства в Киеве и 22% – в Украине. В 2009 году предприятия холдинга выполнили строительных работ на 2,9 млрд. грн.