Денисова: ВР не должна поддерживать “позорную” идею КМУ

Верховная Рада не должна поддерживать “позорную” инициативу правительства Николая АЗАРОВА о штрафах за коммунальные долги.

Об этом заявила экс-министр труда и социальной политики Людмила ДЕНИСОВА, комментируя представление правительством в Верховную Раду законопроекта об отмене принятого в 1996 году решения не штрафовать людей за задолженности за коммунальные платежи, сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ.

По словам Л.ДЕНИСОВОЙ, власть для обеспечения наполнения госбюджета полностью пренебрегает проблемами граждан.

«Сегодня люди задолжали 11,4 млрд. грн. за жилищно-коммунальные услуги. И это не потому, что они не хотят платить, - кое-кому просто неоткуда взять эти деньги для уплаты за постоянно растущие коммунальные услуги. Ведь сама задолженность перед людьми по зарплате составляет 1,8 млрд. грн.», - отметила Л.ДЕНИСОВА.

Также экс-министр труда и соцполитики призвала людей не затягивать и уже сейчас начинать оформлять субсидии на жилищно-коммунальные услуги, ведь на эти нужды правительством Н.АЗАРОВА заложен достаточно ограниченный ресурс - 5,9 млрд. грн.

По ее словам, свыше 2 млн. наших сограждан уже сегодня получили бумаги, которые необходимо заполнить для получения субсидий и отправить по указанному адресу.

«Но я бы советовала людям лично пойти в управления труда и социальной защиты и тщательным образом разобраться со всеми полученными документами, ведь при выявлении ошибки могут просто сообщить о непредоставлении субсидии без объяснений», - отметила Л.ДЕНИСОВА.

При этом она отметила, что так называемая обновленная сокращенная форма для получения субсидий, которую якобы разработали для облегчения, ни что иное как просто та же анкета, но напечатана уменьшенным шрифтом и размещена на одном листе бумаги.

Кроме того, Л.ДЕНИСОВА выразила возмущение повышением властью платы за газ и тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

«Если поднимать цены, то они должны быть экономически обоснованы. Когда МВФ оказывал давление на правительство Юлии ТИМОШЕНКО относительно поднятия ЖК тарифов - получил отказ, потому что сначала необходимо провести реформу всей жилищно-коммунальной отрасли и провести тщательные подсчеты для минимизации лишней финансовой нагрузки на людей», - сказала она.

«Власть в который раз хочет наполнить государственную казну и установить добрые отношения с МВФ за счет благосостояния людей. Это позорно в нынешней экономической ситуации, когда долг государства перед людьми насчитывает почти 2 млрд. грн., а тенденций к его уменьшению не наблюдается», - резюмировала Л.ДЕНИСОВА.