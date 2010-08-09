Азаров: строители вовремя подготовят страну к Евро-2012

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поздравил представителей строительной отрасли с профессиональным праздником и выразил надежду, что они смогут вовремя и качественно подготовиться к проведению Евро-2012.

Об этом сказано в поздравлении Н.АЗАРОВА, размещенном в воскресенье на правительственном портале.

«Никаких сомнений в вашей профессиональности, никаких сомнений, что Украина удачно подготовится и успешно проведет финальные игры чемпионата Европы 2012 года по футболу, возведет долгожданные мосты, построит дороги, а также реализует сотни мощных инфраструктурных проектов», - отметил премьер.

Вместе с тем, Н.АЗАРОВ пообещал, что правительство будет прилагать все усилия для того, чтобы государство обеспечило надлежащие условия для развития строительного комплекса и вернуло престиж профессии строителя.

«Сравнивая год прошлый и текущий, видим, что за пять месяцев совместной напряженной работы нам с вами удалось преодолеть негативные тенденции. Шаг за шагом мы выходим из кризиса и создаем условия для развития отечественной строительной отрасли. Именно на вас государство возлагает ответственные задачи, от реализации которых в большей мере зависит будущее каждого гражданина Украины», - говорится в поздравлении.

Н.АЗАРОВ пожелал строителям здоровья, достатка, согласия и уюта в семьях.

Напомним, Чемпионат Европы по футболу 2012 года пройдет в четырех польских и четырех украинских городах (от Украины участвуют Киев, Львов, Донецк и Харьков).