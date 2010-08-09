В Польше дешевеет недвижимость

В Польше, самой большой стране Восточной Европы, входящей в Евросоюз, в июле 2010 года продолжалось падение цен на недвижимость.

Как передает корреспондент УНИАН, по данным исследования финансового посредника Open Finance и агентства недвижимости Home Broker, индекс цен в июле т.г. снизился на 0,32% в месячном выражении после падения на 2% в июне.

Эксперты компании объясняют дальнейшее снижение цен более дешевыми предложениями девелоперских фирм, начавших строительство новых домов. Стоимость квадратного метра в таких домах приблизительно на 170 долл./кв. м ниже, чем в уже построенных домах.

По оценкам экспертов, падение цен может продолжаться до конца года.

Как сообщал УНИАН, в июне т.г. в месячном выражении зафиксировано почти 2-процентное снижение цен на недвижимость в Польше.

Цены на польскую недвижимость, немного стабилизировавшись прошлым летом, с сентября 2009 года начали снижаться.

В феврале т.г. посредники на польском рынке недвижимости отмечали, что покупатели могут рассчитывать на 20-30% скидки от заявленных цен из-за очень слабого спроса и большого количества предложений.

Справка УНИАН. Польская недвижимость, цены на которую до 2007 года стремительно росли благодаря массовому ипотечному кредитованию, уже подешевела к пиковым значениям от 10% до 30%.