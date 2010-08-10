Фонд молодежного строительства выпустит облигации на 500 млн.грн.

Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству в 2011 году планирует выпустить облигации на сумму до 500 млн. грн., чтобы привлечь средства на вторичном рынке финансирования для реализации программ фонда.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции председатель правления Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству Леонид РЫСУХИН.

«Сегодня мы направили предложение в Кабинет Министров, чтобы мы могли в следующем году выпустить облигации до 500 млн. грн. под государственные гарантии», – сказал он.

Л.РЫСУХИН добавил, что необходимые средства для выпуска облигаций должны быть заложены в госбюджете.

Председатель правления фонда отметил, что на прошлой неделе Министерство экономики утвердило порядок выпуска облигаций под госгарантии. По его словам, процентная ставка по облигациям будет в два раза меньше, чем у коммерческих банков, в пределах учетной ставки Нацбанка плюс 3-4% (11,5-12,5%).

«Это, конечно же, не будет 3%, это будет больше. Но в любом случае, я думаю, будет как минимум раза в два меньше, чем у коммерческих банков», – сказал он.

По словам Л.РЫСУХИНА, у фонда нет опыта привлечения средств для реализации программ молодежного строительства, так как до сих пор программы фонда финансировались за счет государственного и местных бюджетов.

Предправления фонда отметил, что, кроме финансирования программ из государственного и местных бюджетов и выпуска облигаций, в качестве дополнительного источника финансирования фонд также рассматривает средства крупных корпораций, которые заинтересованы в сохранении своих трудовых коллективов.

Как сообщал УНИАН, в 2011 году Фонд молодежного строительства планирует увеличить госфинансирование до 200 млн. грн. для предоставления льготных кредитов.

Справка УНИАН. Фонд содействия молодежному жилищному строительству работает по программе льготного кредитования строительства жилья молодым семьям, а также частичной компенсации кредитной ставки коммерческих банков. Программы фонда реализуются за средства государственного бюджета.

7 июля т.г. Кабмин передал Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству в сферу управления Министерства регионального развития и строительства.