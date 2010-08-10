Главным архитектором Киева избран Сергей Целовальник

Конкурс на замещение вакантной должности начальника Главного управления градостроения, архитектуры и дизайна городской среды КГГА – главного архитектора Киева выиграл Сергей ЦЕЛОВАЛЬНИК.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации со ссылкой на решение конкурсной комиссии, которое было принято сегодня.

Информация о конкурсе была обнародована в газете «Хрещатик» 2 июля, а также на официальном веб-портале Киевской городской власти в разделе «вакансии».

Документы на участие в конкурсе поступили в целом от 10 претендентов. Дополнительно в конкурсную комиссию претенденты подавали перечень научных работ и проектов в области архитектуры и строительства, планшеты с иллюстрацией работ, а также письменные предложения и творческие разработки, связанные с проектированием объектов архитектуры. Все 10 заявителей были допущены к участию в конкурсе.

Конкурс проводился в два этапа.

По итогам тестирования все кандидаты успешно сдали тесты и набрали больше 50% максимальной суммы баллов и были допущены к участию в следующем этапе конкурса.

Сегодня было проведено заседание конкурсной комиссии, на котором кандидаты защищали свои творческие разработки и концепции развития архитектуры Киева.

Распоряжение о назначении С.ЦЕЛОВАЛЬНИКА на указанные должности на основании конкурса ожидается в ближайшие дни, подчеркнули в пресс-службе КГГА.

*** С.ЦЕЛОВАЛЬНИК родился в Севастополе в 1952 году. Окончил Киевский инженерно-строительный институт. С 1980 года – главный художник, а с 1990 года – главный архитектор Севастополя.

В 1993–95 годах – первый заместитель главного архитектора Киева.

С 2005 года возглавляет созданную им проектную компанию ООО «Целина», среди проектов которой – жилищно-офисный центр на улице Серафимовича и бизнес-центр «Андреевский-плаза».

Является рецензентом проектов на Градостроительном совете Киева, однако из-за несогласия с градостроительной политикой вышел из состава совета. Вице-президент Национального союза архитекторов.