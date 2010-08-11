Кабмин уменьшил финансирование выкупа квартир ГИУ

Кабинет Министров Украины своим распоряжением (№1563-р от 28 июля т.г.) уменьшил на 7 млн. грн. сумму финансирования для приобретения Государственным ипотечным учреждением (ГИУ) квартир в жилых домах, принятых в эксплуатацию, и на объектах незавершенного жилого строительства со сроком сдачи не позднее 25 декабря 2009 года, для обеспечения жильем граждан, которые, согласно законодательству, нуждаются в улучшении жилищных условий.

Об этом говорится в тексте распоряжения, размещенном на сайте парламента.

Данная сумма уменьшена с 358 млн. 142,385 тыс. грн. до 351 млн. 136,365 тыс. грн.

Согласно документу, в перечне жилых домов и объектов незавершенного жилищного строительства для приобретения квартир ГИУ для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, были внесены изменения в характеристики дома по ул. Челюскинцев, 9 в Чернигове (застройщик – ООО «Интершляхбуд»), согласно которым количество квартир уменьшилось с 60 до 36, общая площадь – с 5,6 тыс. кв. м до 3,9 тыс. кв. м, сумма финансирования – с 23,7 млн. грн. до 16,7 млн. грн.

В результате данных изменений общее количество квартир уменьшилось с 1337 до 1313, общая площадь домов – с 88,1 тыс. кв. м до 86,5 тыс. кв. м.

Как сообщал УНИАН, Кабмин утвердил список объектов для выкупа ГИУ квартир для очередников-льготников (распоряжение №988-р от 19 августа 2009 года) на сумму 358 млн. 142,385 тыс. грн.