Эксперты: гостиницы Киева откажутся от политики скидок

Эксперты прогнозируют постепенный отказ гостиниц Киева от агрессивной политики скидок.

Такой прогноз содержится в переданном УНИАН обзоре рынка гостиничной недвижимости за первое полугодие текущего года консалтинговой компании Colliers International (Украина).

Согласно обзору, в І полугодии этого года средняя запрашиваемая стоимость за номер в киевских гостиницах практически не изменилась и соответствует уровню 2009 года. Как и в прошлом году, большинство гостиниц практиковали разнообразные виды дисконтов в размере 10-20% от стоимости номера.

«Однако в 2010 году наметилась тенденция к постепенному отказу от данной практики, что стало возможным благодаря росту спроса», – говорится в обзоре.

По состоянию на июль т.г. суточная стоимость номера в 3-звездочных гостиницах составляла 90-160 долл., в 4-звездочных – 200-400 долл., в 5-звездочных – 450-600 долл.

В компании отметили, что средний уровень заполняемости в гостиницах категорий 4-5 звезд в первом полугодии 2010 года составил порядка 45-55%. В 2009 году данный показатель находился в пределах 40-50%, тогда как в 2007-2008 гг. держался на своей рекордной величине в 70-80%. Аналитики компании объясняют рост уровня заполняемости увеличением количества бизнес-поездок в страну.

По прогнозам специалистов компании, заполняемость и тарифы на проживание в гостиницах верхнего ценового сегмента сохранятся на существующем уровне.

В компании считают, что следует ожидать возобновления строительства ранее замороженных гостиничных объектов и умеренного рост спроса на гостиничные услуги ввиду увеличения деловой активности в стране.

В обзоре также отмечается, что в первом полугодии 2010 года в Киеве не было зафиксировано увеличения номерного фонда гостиниц категорий 3-5 звезд по причине массовой остановки строек в 2008 году в условиях экономической рецессии. Однако в начале 2010 года девелоперы продолжили активное развитие ранее начатых проектов в гостиничном сегменте. В частности, на завершающем этапе строительства находится 5-звездочная гостиница Fairmont (257 номеров) по ул. Набережно-Крещатицкой, 1А. Нашел новых финансовых партнеров проект гостиницы Hilton (5 звезд, 272 номера) на бульваре

Шевченко, 28-30, где в настоящий момент активно ведется строительство. Также в начале 2010 года компания KDD подписала протокол о намерениях с FRS Hotel Group International S.a.r.l об управлении гостиницей под брендом Swissotel (5 звезд, 550 номеров) в составе мультифункционального центра (МФК) Sky Towers по ул. Шолуденко.

В первом полугодии этого года знаковым для рынка гостиничных услуг Украины стало подписание договора Starwood Hotels & Resorts Worldwide на управление гостиницей в Запорожье под брендом Four Points (4 звезды, 170 номеров).

Справка УНИАН. Colliers International – международная консалтинговая компания, предоставляющая услуги в области коммерческой недвижимости. Colliers International насчитывает свыше 12 тыс. сотрудников, работающих в примерно 300 офисах в более чем 61 стране мира, в том числе на территории СНГ и стран Балтии.

В представительстве Collіers Іnternatіonal в Украине, основанном в 1997 году в Киеве, работает более 60 специалистов.