Генеральный секретарь УЕФА Джанни ИНФАНТИНО уверен, что Украина проведет фантастический Чемпионат Европы по футболу в 2012 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил 11 августа на пресс-конференции в Донецке, которая проходила на территории стадиона «Донбасс Арена».

«Сейчас нас наполняет чувство уверенности в том, что Украина проведет фантастический чемпионат Европы в 2012 году», - сказал Д.ИНФАНТИНО, подчеркнув, что с прошлого приезда в Украину Президента УЕФА Мишеля ПЛАТИНИ (в апреле 2010 года - УНИАН) здесь «достигнут значительный прогресс».

Генсек отметил, что для него «большая честь и большое удовольствие быть сегодня в Донецке». «Но приехал я сюда не для удовольствия, а для работы. Правда, этот стадион настолько прекрасен, что хочется забыть о работе…», – добавил он.

Д.ИНФАНТИНО высоко оценил слаженность и согласованность работы всех структур, занимающихся в Украине подготовкой к Евро-2012.

«Во время презентаций, проводимых в украинских городах, мы видим, насколько много делают мэры городов, насколько много делают президент федерации футбола Украины Григорий СУРКИС и вице-премьер-министр Украины Борис КОЛЕСНИКОВ. Мы видим, что люди работают с энтузиазмом, и мы им доверяем», - сказал генсек УЕФА.

Он также с иронией отметил: «Как оказалось, после сегодняшней поездки во Львов некоторые люди даже сменили имена. Эти джентльмены – Григорий СУРКИС и Борис КОЛЕСНИКОВ – теперь называются Супер-Григорий и Супер-Борис». При этом Д.ИНФАНТИНО подчеркнул, что «здесь нельзя обойтись без приставки «супер-», потому что они действительно очень много делают для подготовки к Евро-2012».

В то же время генсек УЕФА отметил, что в Украине еще есть над чем работать, и основными болевыми точками в подготовке к чемпионату, по его мнению, являются аэропорты, дороги и гостиницы.

«Здесь нужно четко осознавать разницу. Я сказал о стадионе, но этого стадиона мало, чтобы провести Евро-турнир на высоком уровне. Должна быть развита инфраструктура, инфраструктура развития аэропорта, гостиниц, дорог и т. д. Над этим всем еще предстоит работать», - сказал Д.ИНФАНТИНО.

«Мы должны пройти некую операционную фазу и выработать концепцию, которая будет действовать, должны перейти к практике – прорабатывать все варианты с транспортной инфраструктурой… То есть, если говорить конкретно о недостатках, – это аэропорты, дороги и размещение зрителей. Даже, если у вас есть достаточное количество гостиничного фонда, нужно, чтобы люди, которые приехали, нашли бы их и сделали это быстро», – пояснил генсек УЕФА.

Однако, подводя итог сказанному, Д.ИНФАНТИНО с уверенностью заявил: «Украина со всем справится».