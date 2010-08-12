«Киевгорстрой» начинает строительство трех домов

Акционерное общество «Холдинговая компания «Киевгорстрой» в августе этого года начинает строительство трех жилых домов по ул. Драгоманова, 40 в Дарницком районе столицы, часть жилья в которых планируется передать для инвесторов, пострадавших от деятельности группы компаний «Элита-Центр».

Об этом сообщил сегодня журналистам первый вице-президент ХК «Киевгорстрой» Дмитрий ГУЛЕНКО.

«Строительство уже началось, готовятся каркасы. С понедельника будем копать котлован», – сказал он.

Д.ГУЛЕНКО уточнил, что на данном земельном участке планируется строительство трех 25-этажных жилых домов, генеральными подрядчиками строительства двух из которых выступает ООО БМК «Триада», одного дома – компания «Металлургстрой».

По данным холдинга, общая площадь домов, рассчитанных на 552 квартиры, составит 43,7 тыс. кв. м, площадь встроенных помещений – 1,1 тыс. кв. м. В проекте также предусмотрен торговый центр и паркинг на 259 машино-мест. Жилые дома рассчитаны на проживание 1350 человек.

Начальник управления ООО «БМК «Триада» Георгий АЛФАИДЗЕ пояснил, что два жилых дома будут строиться одновременно. «Одновременно будут строиться два дома. И подняв их до уровня пятого-шестого этажа, чтобы первые два дома пустить в продажу, начнем третий», – сказал он.

Ввод в эксплуатацию всех трех домов планируется через два года.

До конца года построит еще шесть

Акционерное общество «Холдинговая компания «Киевгорстрой» планирует до конца текущего года начать строительство еще шести домов, часть квартир в которых будет передана для инвесторов, пострадавших от деятельности группы компаний «Элита-Центр».

В частности, сообщил Дмитрий ГУЛЕНКО, в сентябре планируется начать строительство жилого дома на пересечении ул. Армянской и Харьковского шоссе. По его словам, компания закончила процедуры по оформлению разрешительной документации на это строительство.

Проект предусматривает строительство 25-этажного односекционного монолитно-каркасного дома на участке площадью 0,57 га. Общая площадь дома составит 24,45 тыс. кв. м, площадь квартир – 14,26 тыс. кв. м, площадь нежилых помещений – 3,2 тыс. кв. м. Дом рассчитан на 152 квартиры, из которых по 42 одно- и двухкомнатных, 61 трехкомнатная, 2 четырехкомнатных и 5 двухуровневых пятикомнатных. В проекте также предусмотрен подземный паркинг на 76 машино-мест.

Главный инженер ОАО «Трест «Киевгорстрой-3», выступающего дочерним предприятием холдинга и генеральным подрядчиком строительства дома, Валерий БЕЗВИННЫЙ сообщил, что строительства дома займет около двух лет, его планируется завершить к середине 2012 года.

Также в сентябре т.г. планируется начать строительство жилого дома по ул. Ревуцкого, 7-в. Проект предусматривает строительство 25-этажного односекционного дома на 176 квартир. Общая площадь дома составит 19,6 тыс. кв. м, площадь жилой части – 16,2 тыс. кв. м, общая площадь квартир – 16 тыс. кв. м. Земельный участок под застройку занимает 0,39 га.

В.БЕЗВИННЫЙ сообщил, что сегодня данный проект проходит экспертизу, застройку планируется начать с сентября этого года.

Кроме того, в октябре т.г. холдинг планирует начать строительство жилого дома по ул. Хорольской, 1-а в Днепровском районе столицы.

По словам Д.ГУЛЕНКО, это будет 25-этажный односекционный индустриальный жилой дом на 144 квартиры, из которых 48 однокомнатных, 72 двухкомнатных, 24 трехкомнатных. Общая площадь дома составит 9,8 тыс. кв. м, площадь квартир – 4,6 тыс. кв. м, площадь встроенных помещений – 443 кв. м. Проектом также предусмотрен паркинг на 70 машино-мест и гостевая автостоянка на 12 машино-мест. Площадь земельного участка под застройку составляет 0,43 га. Квартиры в доме сдаются с отделкой. Строительство дома планируется завершить через год.

Д.ГУЛЕНКО отметил, что для начала строительства необходимо снести на участке еще 13 гаражей.

Также в сентябре «Киевгорстрой» намерен начать строительство жилого дома по ул. Радунской, 28-32.

Первый вице-президент холдинга отметил, что в сентябре планируется начать забивать пробные сваи на земельном участке. При этом заключение экспертизы по проекту планируется получить в августе, уже есть распоряжение на подготовительные работы, однако Деснянская райадминистрация не подписывает ордер на нарушение благоустройства.

Проект предусматривает строительство 25-этажного односекционного дома на 138 квартир. Общая площадь дома составит около 10 тыс. кв. м.

Помимо этого, компания до конца года планирует начать осваивать земельный участок по ул. Гарматной, 39-г, на котором идет процесс сноса самовольно построенных гаражей.

Проект предусматривает строительство двух 22-этажных домов с 5-этажным подземным паркингом с помещениями соцкультбыта. В домах предусмотрено автономное теплоснабжение и собственная газовая котельная. Дома рассчитаны на 162 квартиры.

Ввод в эксплуатацию первого дома запланирован на 2011 год, второго – на 2012 год.

Пять участков надо заменить

Акционерное общество «Холдинговая компания «Киевгорстрой» обратилось к исполняющему обязанности киевского городского председателя Александру ПОПОВУ с просьбой заменить пять проблемных земельных участков, отведенных под строительство жилых домов для инвесторов, пострадавших от деятельности группы компаний «Элита-Центр».

Председатель правления – президент ХК «Киевгорстрой» Василий МОЖАР отметил: «На сегодняшний день девять участков осваивается, пять – зависло. Мы обратились и к предыдущему городскому председателю, и к исполняющему обязанности (А.ПОПОВУ – УНИАН) тоже с просьбой продолжить эту работу».

По словам президента компании, девять из четырнадцати земельных участков, конкурс на право застройки которых выиграл холдинг, будут освоены.

«Сегодня мы отработали все 14 земельных участков с возможными вариантами застройки. Получилось так, что на девяти земельных участках, несмотря на то, что там есть проблемы с паркингами и местными жителями, мы с пониманием двигаемся к тому, что эти земельные участки освоим», – сказал В.МОЖАР.

При этом по земельному участку по ул. Соломенской, 17, который начал осваивать холдинг, инвестировав в работы около 400 тыс. грн., было принято еще одно решение – о строительстве на нем посольства Беларуси.

«Один земельный участок попал в два решения – о передаче его под посольство Беларуси в Киеве. Соответственно, мы приостановили работы по этому участку, хотя мы уже начали разрабатывать проект и потратили порядка 400 тыс. грн. для освоения земельного участка. Мы обратились к городу с просьбой заменить (этот участок – УНИАН) или возместить понесенные нами расходы», – пояснил президент компании.

Кроме того, жители соседних домов блокируют отвод земельного участка по ул. Героев Сталинграда, 66, находящегося на берегу Днепра в Оболонском районе.

«Есть судебное дело, которое не дает возможности закончить землеотвод. Поэтому необходимо разобраться с судебным делом, закончить его и либо продолжить отвод, либо заменить участок», – сказал В.МОЖАР.

Также он сообщил, что по двум земельным участкам у компании возникли трудности из-за очень тяжелых условий застройки и сопротивления населения, а еще один земельный участок (ул. Глыбочицкая – Лукьяновская) находится в районе промзоны и непригоден для строительства жилья. На нем возможно размещение нежилого помещения, к примеру, торгового или офисного центра. «Мы сами видим, что нет целесообразности сегодня осваивать эти участки», – сказал В.МОЖАР.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «Киевгорстрой» – крупнейшая строительная компания Украины. 80% ее акций принадлежат киевской территориальной общине и находятся в управлении Киевской горгосадминистрации.

В холдинг входят 40 открытых акционерных обществ, в которых «Киевгорстрой» владеет от 26 до 30% акций, 6 дочерних предприятий, 51 предприятие – на правах ассоциированных членов.

По итогам 2009 года холдинговая компания «Киевгорстрой» как заказчик и генподрядчик ввела в эксплуатацию около 356 тыс. кв. м жилья, что составляет 48% от общего объема жилищного строительства в Киеве и 22% – в Украине. В 2009 году предприятия холдинга выполнили строительных работ на 2,9 млрд. грн.