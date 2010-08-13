Спрос на аренду жилья в Москве резко вырос

Спрос на рынке аренды жилья в столице вырос в июле на 34% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщает k2kapital.

По данным обзора компании «Миэль-Аренда», наибольшим спросом в июле пользовались квартиры стоимостью от $750 до $1000 в месяц, на втором месте были квартиры стоимостью от $1000 до $3000, а на третьем – жилье стоимостью до $750.

Наибольшее предложение наблюдалось в южном и юго-восточном округах столице. Cамые дешевые "однушки" в июле сдавались по цене 17 тыс. рублей в месяц, а самая дорогая многокомнатная квартира предлагалась за 510 тыс. рублей.

Средняя цена аренды однокомнатной квартиры в Москве составляла 24 тыс. рублей за месяц, двухкомнатной - 32 тыс. рублей, трехкомнатной - 40 тыс. рублей.