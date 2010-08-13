Власть обсуждает новые тарифы в Киеве

Первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ заявил, что пока нет решения НКРЭ о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Киеве с 1 августа с.г. в связи с ростом цены на газ, используемый для производства тепла.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ПОПОВ сказал сегодня во время пресс-конференции.

Первый заместитель председателя КГГА отметил, что в тарифах, которые начали действовать с 1 июля в столице, "никакой привязки к увеличению цены на газ нет".

"Тарифы, которые вступили в силу с 1 числа прошлого месяца, - эти тарифы были приняты еще в прошлом году и осенью были отменены в связи с мораторием (речь идет о Трехстороннем соглашении КГГА, Киевэнерго и «Нафтогаза» о фиксированном тарифе в течение всего отопительного сезона на уровне действовавшего летом прошлого года - УНИАН). В связи с тем, что этот мораторий завершился, тарифы в том же варианте с 1 июля этого года вступили в действие на территории Киева, и таким образом уровень возмещения тарифов на тепло и горячую воду от экономически обоснованных увеличился с 46%, который был до этого, до 62-63%, который есть сейчас ", - прокомментировал А.ПОПОВ.

По его словам, на сегодняшний день мэрия и НКРЭ, которая сейчас принимает решение о повышении цен на тепло и горячую воду, проводят консультации относительно тарифов в столице в связи с увеличением цены на природный газ. Пока такого решения, как заверил А.ПОПОВ, относительно Киева нет.

"Сегодня у нас идут пока консультации с НКРЭ. Мы на соответствующие вещи не выходили в отношении сроков и размеров возможного повышения тарифов ", - сказал А.ПОПОВ.

В том случае, если будет принято решение о повышении уровня тарифов в Киеве, мэрия со своей стороны предложит заявленные уже в СМИ поощрительные меры, в частности, 10% снижения платы за ЖКУ для добросовестных плательщиков.

"Что касается льгот - это моя личная инициатива. Хотел ее реализовать в масштабах Украины, когда работал министром, и обязательно реализую ее в Киеве. Если будет повышение тарифов в Киеве через решение НКРЭ относительно города Киева, то мы предложим свой вариант, позволив ввести эту норму ", - отметил А.ПОПОВ.

Относительно штрафных санкций для должников (пени), он подчеркнул, что это предусмотрено законодательством Украины, и не зависит от муниципалитета. По его объяснению, на соответствующую норму закона некоторое время действовал мораторий, но сейчас она вступила в действие.

По информации А.ПОПОВА, проплата в летние месяцы в Киеве за ЖКУ от населения составляет около 100%. "Но в среднем по году мы имеем приблизительно 91-92% платежей, т.е. стабильно не проплачивает до 10% людей", - проинформировал он.