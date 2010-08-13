Colliers Int сдала в аренду свыше 11 тыс. кв. м офисных площадей

При участии консалтинговой компании Colliers International (Украина) с начала текущего года было сдано в аренду свыше 11 тыс. кв. м офисных площадей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, за последние два месяца при участии компании были сданы в аренду офисные площади компанией ИВ РОШЕ (Yves Rocher) в БЦ Horizon Office Towers (ул. Шелковичная); отдельно стоящее офисное здание по ул. Б.Хмельницкого площадью 1 125 кв. м и офисное помещение площадью около 200 кв. м в офисном здании по ул. Б.Хмельницкого СК «Универсальная»; 1 400 кв. м офисных помещений компании Quintiles Ukraine в БЦ «Горизонт Парк» по ул. Амосовa; около 600 кв. м офисных помещений в БЦ «Аквамарин» (ул.Жилянская) рекламному агентству OYMA; свыше 1 700 кв. м офисных и торговых площадей в БЦ «Прага» по ул. Сосюры и БЦ «Крещатик-Плаза» банку «Форум».

Справка УНИАН. Colliers International – международная консалтинговая компания, предоставляющая услуги в области коммерческой недвижимости. Colliers International насчитывает свыше 12 тыс. сотрудников, работающих в примерно 300 офисах в более чем 61 стране мира, в том числе на территории СНГ и стран Балтии.

В представительстве Collіers Іnternatіonal в Украине, основанном в 1997 году в Киеве, работает более 60 специалистов.