Стоимость жилья на первичном рынке Киева составила 1550 долл./кв. м

На первичном рынке Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в период с 1 по 15 августа 2010 года стабилизировалась на уровне 1550 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Дарницкий район со средним показателем 1214 долл./кв. м, самым дорогим – Печерский, где средняя цена продажи составила 2397 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период стабилизация стоимости 1 кв. м жилья произошла в Дарницком – на уровне 1214 долл., Оболонском – на уровне 1624 долл., Святошинском – на уровне 1266 долл., Шевченковском – на уровне 1943 долл./кв. м, Подольском – на уровне 1422 долл., Голосеевском – на уровне 1607 долл., Соломенском районе – на уровне 1417 долл.

При этом рост стоимости 1 кв. м жилья наблюдался в Днепровском районе – на 0,04%, или 12 долл., – до 1283 долл., Деснянском – на 0,04%, или 1 долл., – до 1236 долл./кв. м, Печерском – на 0,03%, или 1 долл., – до 2397 долл./кв. м.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Как сообщал УНИАН, на первичном рынке Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в июле 2010 года снизилась на 0,41% (6 долл.) – до 1550 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.