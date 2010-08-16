Стоимость жилья на вторичном рынке Киева составила 1794 долл./кв. м

На вторичном рынке Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в период с 1 по 15 августа 2010 года стабилизировалась на уровне 1794 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Дарницкий район со средним показателем 1370 долл./кв. м, самым дорогим – Печерский, где средняя цена продажи составила 2856 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период стабилизация стоимости 1 кв. м жилья зафиксирована в Днепровском районе – на уровне 1500 долл., Дарницком – на уровне 1370 долл., Деснянском – на уровне 1419 долл./кв. м, Оболонском – на уровне 1824 долл., Шевченковском – на уровне 2320 долл./кв. м.

При этом стоимость 1 кв. м жилья Подольском районе выросла на 0,03% (1 долл.) – до 1650 долл., Голосеевском – на 0,11% (2 долл.) – до 1780 долл., Печерском районе – на 0,04% (1 долл.) – до 2856 долл./кв. м, Соломенском – на 0,07% (1 долл.) – до 1616 долл., Святошинском – на 0,08% (1 долл.) – до 1496 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Как сообщал УНИАН, на вторичном рынке Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир за 6 месяцев 2010 года выросла на 8,57% (143 долл.) – до 1816 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.