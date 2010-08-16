Стоимость аренды квартир в Киеве выросла на 2,2%

Средняя стоимость аренды 1-3-комнатных квартир в Киеве с 1 по 15 августа т.г. выросла на 2,2% (11 долл.) – до 504 долл. за квартиру в месяц.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

По данным компании, за указанный период в Печерском районе месячная стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 15 долл. – до 521 долл., 2-комнатных – на 17 долл., до 695 долл., 3-комнатных – на 15 долл., до 832 долл.

В Шевченковском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 9 долл. – до 401 долл., 2-комнатных – на 14 долл., до 678 долл., 3-комнатных – на 18 долл., до 805 долл.

В Голосеевском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 9 долл. – до 316 долл., 2-комнатных – на 11 долл., до 421 долл., 3-комнатных – на 12 долл., до 626 долл.

В Соломенском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 8 долл., до 333 долл., 2-комнатных – на 10 долл., до 437 долл., 3-комнатных – на 14 долл., до 595 долл.

В Дарницком районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 4 долл., до 302 долл., 2-комнатных – на 5 долл., до 403 долл., 3-комнатных – на 8 долл., до 512 долл.

В Подольском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 5 долл. – до 319 долл., 2-комнатных – на 7 долл., до 434 долл., 3-комнатных – на 10 долл. – до 525 долл.

В Оболонском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 9 долл. – до 375 долл., 2-комнатных – на 13 долл., до 491 долл., 3-комнатных – на 18 долл., до 630 долл.

В Святошинском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 7 долл. – до 295 долл., 2-комнатных – на 10 долл., до 420 долл., 3-комнатных – на 12 долл., до 526 долл.

В Днепровском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 6 долл. – до 304 долл., 2-комнатных – на 8 долл., до 427 долл., 3-комнатных – на 10 долл., до 531 долл.

В Деснянском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 5 долл. – до 292 долл., 2-комнатных – на 8 долл., до 402 долл., 3-комнатных – на 11 долл., до 527 долл.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость аренды 1-3-комнатных квартир в Киеве за полгода 2010 года выросла на 8,38% (37 долл.) – до 474 долл. за квартиру в месяц.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.