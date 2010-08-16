Минрегионстрой прогнозирует ввод в эксплуатацию 6 млн. кв. м жилья

В Министерстве регионального развития и строительства Украины прогнозируют ввод в эксплуатацию жилья в Украине в этом году на уровне 6 млн. кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

«Я думаю, что объемы ввода жилья в эксплуатацию не снизятся. По результатам первого полугодия рост ввода жилья в эксплуатацию составил 14,1%. В этом году эти показатели будут на уровне прошлого года – 6 млн. кв. м», – сказал заместитель министра регионального развития и строительства Дмитрий ИСАЕНКО.

Он отметил, что во исполнение поручения правительства министерство мониторит все недостроенные жилые объекты. По данным министерства, на сегодня почти все объекты, которые имели степень готовности 50%, вышли на уровень 70% готовности.

Д.ИСАЕНКО также надеется, что в 2011 году бюджетные средства на развитие отрасли строители смогут получать уже с февраля, в отличие от текущего года, в котором поступление средств ожидается в августе-сентябре, поскольку бюджет на 2011 год есть возможность принять в сентябре-октябре этого года.

Справка УНИАН. В Украине в 2009 году введено в эксплуатацию 6,4 млн. кв. м жилья, что на 39% меньше по сравнению с 2008 годом. В 2008 году в Украине введено в эксплуатацию 10 млн. 496 тыс. кв. м жилья, что на 2,5% больше, чем в 2007 году.