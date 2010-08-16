Ввод в эксплуатацию жилья в Украине вырос на 43,2%

В Украине в первом полугодии 2010 года введено в эксплуатацию 3 млн. 247,3 кв. м жилья, что на 43,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, преобладающая доля жилья (73,2% общего объема, или 2 млн. 375,1 тыс. кв. м) введена в эксплуатацию в одноквартирных домах. В домах с двумя и более квартирами введено соответственно 26,7%, или 868,3 тыс. кв. м, в общежитиях – 0,1% общего объема (3,9 тыс. кв. м общей площади).

Почти половина (49,6% общего объема) жилья введена в эксплуатацию в соответствии с Временным порядком принятия в эксплуатацию завершенных строительством частных жилых домов усадебного типа, дачных и садовых домов с хозяйственными постройками и сооружениями, построенных без разрешения на выполнение строительных работ.

Объемы введенного жилья в городских поселениях по сравнению с соответствующим периодом 2009 года выросли на 18,6% - до 2 млн. 087 тыс. кв. м, в сельской местности – в 2,3 раза – до 1 млн. 160 тыс. кв. м. Удельный вес введенного в сельской местности жилья вырос до 35,7% против 22,4% в первом полугодии 2009 года.

В Госкомстате отметили, что в первом полугодии т.г. объемы жилищного строительства выросли в 22 регионах страны.

В Киевской области, Киеве и Львовской области построено 31% общего объема жилья, еще 23% - в Ивано-Франковской области, АРК, Одесской и Хмельницкой областях.

За счет средств государственного бюджета в первом полугодии т.г. построено 5,1 тыс. кв. м общей площади жилья, что составляет 32,4% к соответствующему периоду 2009 года.

Доля жилья, построенного за счет этих средств, составляла 0,2% общегосударственного объема (в первом полугодии 2009 г. – 0,7%).

В январе-июне т.г. введено в эксплуатацию 25,9 тыс. квартир, из них в городских поселениях – 17,9 тыс., в сельской местности – 8 тыс. квартир.

Средний размер квартиры, введенной в эксплуатацию в первом полугодии т.г., составил 122,1 кв. м общей площади, при этом в сельской местности – 142,2 кв. м, в городских поселениях – 113,1 кв. м. Среди построенных квартир преобладают трехкомнатные (26,2% от общего количества) и двухкомнатные (22,2%) квартиры.

Как сообщал УНИАН, в Украине в первом квартале 2010 года введено в эксплуатацию 1,5 млн. кв. м жилья, что на 14,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2009 года.

Справка УНИАН. В Украине в 2009 году введено в эксплуатацию 6,4 млн. кв. м жилья, что на 39% меньше по сравнению с 2008 годом. В 2008 году в Украине введено в эксплуатацию 10 млн. 496 тыс. кв. м жилья, что на 2,5% больше, чем в 2007 году.