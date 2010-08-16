Строительные предприятия снизили объемы работ на 16,7%

Строительные предприятия Украины за январь-июль 2010 года снизили объемы работ на 16,7% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 18 млрд. 132 тыс. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, за указанный период строительные предприятия увеличили объемы работ по подготовке строительных участков на 1,2% – до 1060,9 млн. грн., по строительству зданий и сооружений – снизили на 17,3%, до 15,1 млрд. грн., по установке инженерного оборудования зданий и сооружений – на 19,7%, до 1,8 млрд. грн., по завершению строительства – на 10,2%, до 99 млн. грн., по аренде строительной техники с оператором – на 39,8%, до 16,5 млн. грн.

В Госкомстате отметили, что по характеру строительства работы по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению составили 78,9% от общего объема, по капитальному ремонту – 13,3%, по текущему ремонту – 7,8%.

Как сообщал УНИАН, строительные предприятия Украины за январь-июнь 2010 года снизили объемы работ на 19,3% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 14 млрд. 295,5 тыс. грн.; за январь-май 2010 года снизили объемы работ на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 10 млрд. 977,1 тыс. грн.; за январь-апрель 2010 года снизили объемы работ на 21,2% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 8 млрд. 248 млн. грн.; за январь-март 2010 года снизили объемы работ на 21,4% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 5 млрд. 699,6 млн. грн.; за январь-февраль т.г. – на 20,9% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 3 млрд. 253,9 млн. грн.; за январь т.г. – на 24,1% по сравнению с январем 2009 года – до 1 млрд. 478 млн. грн.; за 2009 год – на 48,2% по сравнению с 2008 годом – до 37 млрд. 886,8 млн. грн.