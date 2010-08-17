«Эрсте Банк»: рынок жилой недвижимости сократится минимум на 20%

Рынок жилой недвижимости к началу 2011 года сократится по меньшей мере на 20%, если ситуация с кредитованием останется неизменной.

Такой прогноз содержится в аналитическом отчете «Эрсте Банка», переданном агентству УНИАН.

По мнению аналитиков, основной причиной такого спада является отсутствие покупательной способности, что обусловлено в основном ограниченными возможностями финансирования спроса. Когда уровень цен удовлетворит спрос, аналитики «Эрсте Банка» ожидают, что рынок недвижимости начнет стабилизироваться. Предполагается, что это может произойти в 2012 году.

В течение последних двух лет только около 10% покупателей смогли сразу заплатить полную стоимость покупки, все остальные сделки проводились с использованием кредитных средств, говорится в отчете.

Аналитики подчеркивают, что недавний спрос на жилую недвижимость, который стабилизировал рынок, происходил в основном за счет клиентов, которые использовали свои сбережения, но количество таких клиентов уменьшается с каждой сделкой. Отсутствие доступного ипотечного кредитования и снижение реальных доходов населения являются основными причинами, которые в ближайшее время потянули рынок вниз, после того, как поддержка, оказанная краткосрочным спросом, пошла на спад, считают аналитики. По их мнению, с учетом традиционной летней стагнации на рынке недвижимости, тенденция к снижению на вторичном рынке жилья начнется с ранней осени текущего года.