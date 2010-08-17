Строительные предприятия Кировоградской области в январе-июле 2010 года выполнили строительных работ на сумму 125 млн. грн., что на 30,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Кировоградской области.

Согласно сообщению, по характеру строительства объемы работ распределились следующим образом: новое строительство, реконструкция, техническое переоснащение – 77,3%, капитальный ремонт – 15,5%, поточный ремонт – 7,2%.

В январе-июле 2010 года предприятия, возводящие дома и постройки, сократили объемы работ на 30,1% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 105,5 млн. грн. Работы по установке инженерного оборудования сократились на 34,6% – до 16,5 млн. грн. Объемы работ по подготовке строительных участков сократились на 18,2% – до 2,3 млн. грн., по завершению строительства – на 40,6%, до 812 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, в январе-июне 2010 года в Кировоградской области объемы строительных работ сократились на 35,8% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 91,4 млн. грн.