В Крыму увеличился ввод в эксплуатацию жилья

В Автономной Республике Крым за январь-июнь 2010 года введено в эксплуатацию 192,3 тыс. кв. м общей площади жилых домов, что на 71% больше, чем за аналогичный период 2009 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, в сельской местности введено 77,2 тыс. кв. м (в 5,4 раза больше), в городских поселениях – 115,1 тыс. кв. м (на 17,3% больше). При этом индивидуальными застройщиками введено 176,6 тыс. кв. м (91,8% от общей площади введенного жилья).

Больше половины построенного жилья (58%) приходится на Ялту, Феодосию и Евпаторию, а также Бахчисарайский и Кировский районы автономии.

В 15 регионах Крыма ввод жилья превышает показатели прошлого года, сократилось жилищное строительство в трех регионах.

С начала этого года в Крыму введено в эксплуатацию 1217 квартир, средний размер которых составляет 157,25 кв. м. Среди построенных квартир преобладают 3- и 4-комнатные квартиры – 31,8% и 27,7% соответственно. Доля 1- и 2-комнатных квартир составила 18%, 5-комнатных и больше – 22,5%.

В городской местности введено в эксплуатацию 634 квартиры, средний размер которых составил 180,3 кв. м, в сельской местности – 583 квартиры (132,16 кв. м).

Кроме того, за январь-июнь 2010 года в Крыму введены в эксплуатацию дачные и садовые дома общей площадью 25,9 тыс. кв. м, гостиницы на 75 мест, 24 места в пансионатах и туристическая база на 96 мест.

Как сообщал УНИАН, за первый квартал 2010 года в Крыму введено в эксплуатацию 97,6 тыс. кв. м общей площади жилых домов, что на 53,5% больше, чем за январь-март 2009 года.