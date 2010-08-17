Земля в Украине начала дорожать

Киев

Средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство с 1 по 15 августа 2010 года выросла на 0,13%, или 5 долл., – до 3987 долл. за сотку.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

По данным компании, за указанный период стоимость земельных участков выросла в Вышгородском районе на 0,07% (2 долл.) – до 3034 долл./сотка, Бородянском – на 0,17% (3 долл.) – до 1928 долл./сотка, Киево-Святошинском – на 0,08% (6 долл.) – до 6603 долл./сотка, Кагарлыкском – на 0,84% (13 долл.) – до 1504 долл./сотка, Переяслав-Хмельницком – на 0,19% (2 долл.) – до 1068 долл./сотка, Обуховском – на 0,17% (8 долл.) – до 4668 долл./сотка, Макаровском – на 0,12% (2 долл.) – до 1853 долл./сотка, Васильковском – на 0,13% (3 долл.) – до 2617 долл./сотка, Броварском – на 0,21% (6 долл.) – до 3039 долл./сотка, Белоцерковском – на 0,17% (2 долл.) – до 1210 долл./сотка, Иванковском – на 0,09% (1 долл.) – до 1104 долл./сотка.

При этом стоимость земли стабилизировалась в Барышевском районе – на уровне 1161 долл./сотка и Фастовском районе – на уровне 1177 долл./сотка.

Днепропетровская область

Средняя стоимость земли в Днепропетровской области под коттеджное строительство с 1 по 15 августа 2010 года выросла на 0,14%, или 4 долл., – до 2 616 долл. за сотку.

По данным компании, за указанный период стоимость земельных участков в Днепропетровском районе области выросла на 0,14% (4 долл.) – до 2781 долл./сотка, в Новомосковском – выросла на 0,21% (3 долл.) – до 1239 долл./сотка, в Криничанском – выросла на 0,16% (2 долл.) – до 1048 долл./сотка, в Синельниковском – стабилизировалась на уровне 2837 долл./сотка.

Анализ компании проводится только для участков под индивидуальное жилищное строительство, не включая земли с другим целевым назначением, в районах областных центров с максимальным количеством проводимых сделок.

Одесская область

Средняя стоимость земли в Одесской области под коттеджное строительство с 1 по 15 августа т.г. выросла на 0,03% (2 долл.) – до 6 475 долл. за сотку.

По информации компании, за указанный период стоимость земельных участков в Овидиопольском районе стабилизировалась на уровне 8244 долл./сотка, в Ильичевске – выросла на 0,06% (5 долл.) – до 8550 долл./сотка, в Коминтерновском районе – выросла на 0,06% (4 долл.) – до 6261 долл./сотка, в Беляевском – выросла на 0,08% (2 долл.) – до 2920 долл./сотка, в Белгород-Днестровском районе – выросла на 0,06% (3 долл.) – до 5694 долл./сотка.

Компания проводит анализ только для участков под индивидуальное жилищное строительство, не включая земли с другим целевым назначением, в районах областных центров с максимальным количеством проводимых сделок.

Харьковская область

Средняя стоимость земли в Харьковской области под коттеджное строительство с 1 по 15 августа 2010 года выросла на 0,08%, или 1 долл., – до 1 869 долл. за сотку.

По данным компании, за указанный период стоимость земельных участков в Харьковском районе выросла на 0,08% (2 долл.) – до 1949 долл./сотка, Дергачевском – выросла на 0,07% (1 долл.) – до 1822 долл./сотка, Чугуевском – стабилизировалась на уровне 1067 долл./сотка.

Анализ компании проводится только для участков под индивидуальное жилищное строительство, не включая земли с другим целевым назначением.

Львовская область

Средняя стоимость земли во Львовской области под коттеджное строительство с 1 по 15 августа т.г. стабилизировалась на уровне 2513 долл. за сотку.

По данным компании, за указанный период стоимость земельных участков в Пустомытовском районе выросла на 0,02% (1 долл.) – до 2955 долл./сотка, в Яворовском –стабилизировалась на уровне 1892 долл./сотка, в Жовковском – стабилизировалась на уровне 1346 долл./сотка, в Каменка-Бугском – стабилизировалась на уровне 1036 долл./сотка, в Городокском районе – стабилизировалась на уровне 1840 долл./сотка.

Компания проводит анализ только для участков под индивидуальное жилищное строительство, не включая земли с другим целевым назначением, в районах областных центров с максимальным количеством проводимых сделок.