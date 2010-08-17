Попов предупредил начальников ЖЭКов

Исполняющий обязанности главы Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ обещает уволить руководителей коммунальных предприятий, которые до конца недели не погасят долги по заработной плате.

Об этом он заявил во время аппаратного совещания по оперативным вопросам с заместителями председателя КГГА, начальниками главных управлений и руководителями коммунальных предприятий, сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

В частности, А.ПОПОВ напомнил, что до 22 августа планируется погасить долги на всех предприятиях коммунальной собственности.

«Я хочу отметить - мы должны выплатить долги на всех предприятиях коммунальной собственности. Подчеркиваю - на всех! Если моя помощь в решении этой задачи будет нужна, я готов ее предоставить. А в случае, если задолженность не будет погашена, я уволю руководителей коммунальных предприятий», - отметил А.ПОПОВ.

Он подчеркнул, что ликвидация долгов требует ежедневной напряженной работы.

«Я обещаю, если мы до 1 сентября 2010 года не будем иметь снижения задолженности на 60%, я лишу премий руководителей управлений, заместителей и себя лично за то, что мы срываем этот важнейший план. Ведь соблюдение графика погашения задолженности по заработной плате является нашей прямой обязанностью, и мы должны его выполнить», - сказал А.ПОПОВ.