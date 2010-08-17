Киевские офисы в июле подешевели на 0,9%

Средняя стоимость киевских офисов на вторичном рынке в июле т.г. снизилась на 0,9% - до 2736 долл./кв. м, сообщает Информационно-аналитический портал «Столичная недвижимость».

В частности, в июле стоимость офисов на Левом берегу Киева снизилась на 4,6% (на 85 долл.) - до 1749 долл./кв. м, на Правом берегу - на 0,6% (на 13 долл.) - до 2183 долл./кв. м. Вместе с тем в центральной части столицы в июле офисная недвижимость подорожала на 0,8% (на 30 долл.) - до 3570 долл./кв. м. С начала года средняя цена 1 кв. м офисных помещений уменьшилась на 10,2%.

По данным портала, количество офисных помещений, выставленных на продажу в июле, уменьшилось на 1,9% (до 1133 офисов). Объем предложений офисов в общей площади увеличился на 0,04%, а в денежном выражении уменьшился на 2,8%. Доля офисов, впервые выставленных на продажу, в июле составила 8,6% от всего объема предложения. Средняя цена предложений новых офисов в Киеве на 11,2% ниже средней цены июня и составляет 2452 долл./кв. м.

В структуре предложений офисной недвижимости преобладают помещения, расположенные в центре Киева, – 45%, на Правом берегу – 39% и на Левом берегу – 16%. За июль на 5% (до 508) уменьшилось количество помещений под офис в центре Киева, на 3,2% - до 181 на Левом берегу, и увеличилось на 2,5% - до 444 офисов на Правом берегу.

Снижение цен в июле наблюдалось на офисы общей площадью от 250 до 500 кв. м - на 4,2% (до 2443 долл./кв. м), в офисных помещениях площадью от 100 до 250 кв. м снижение составило 2,7% (до 2742 долл./кв. м). Увеличение средних цен наблюдалось в офисах площадью от 500 кв. м - на 2,5% (до 2169 долл./кв. м), в сегменте офисов площадью до 100 кв. м увеличение цены составило 1,5% (до 2877 долл./кв. м).

При этом в июле т.г. средняя цена 1 кв. м сдаваемых в аренду офисных помещений в Киеве уменьшилась на 4,3% по сравнению с июнем и составила 15,7 долл./кв. м. В частности, средняя цена офисных помещений в июле на Левом берегу снизилась на 2,9% (на 0,3 долл.) - до 11,7 долл./кв. м, на Правом берегу - на 3,3% (на 0,5 долл.) - до 14,1 долл./кв. м, в центре стоимость аренды выросла на 3,4% (на 0,7 долл.) - до 20,4 долл./кв. м. С начала года средняя цена кв. м офисных помещений уменьшилась на 13,6%.

Наибольшее снижение цен в июле наблюдалось на офисы общей площадью до 100 кв. м и от 100 до 250 кв. м (по 4,4% - до 15,6 долл./кв. м и 15,9 долл./кв. м). В офисах площадью от 500 кв. м снижение цены составило 4% (до 15,3 долл./кв. м), а в сегменте офисов площадью от 250 до 500 кв. м уменьшение цены составило 3,7% (до 15,7 долл./кв. м).

Аналитический отчет подготовлен на основе анализа баз данных портала «Столичная недвижимость», АН «Благовест» и АН Park Lane. В отчете проанализировано 1133 объектов, выставленных на продажу, и 2920 объектов, предлагаемых в аренду.