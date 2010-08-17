Предприятия ТКЭ рассчитались за газ на 77%

По состоянию на 16 августа текущего года предприятия коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ) в среднем рассчитались за потребленный в период отопительного сезона 2009-2010 гг. газ на 77%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Юрий ХИВРИЧ в ходе селекторного совещания с регионами.

По его словам, за отопительный сезон предприятия ТКЭ потребили природного газа на 10 млрд. грн., уплатили - 7,7 млрд. грн. Задолженность за отопительный сезон составляет 2,3 млрд. грн.

Министр отметил, что с начала текущего года предприятия ТКЭ потребили природного газа на сумму 6,5 млрд. грн., уплатили 5,9 млрд. грн., в том числе за текущее потребление - 4 млрд. грн., с учетом задолженности за газ, потребленный в предыдущих периодах, – 1,8 млрд. грн.

Ю.ХИВРИЧ уточнил, что средний по Украине уровень расчета за газ составляет 63%, общий уровень оплат за январь-август текущего года составляет 91%.

При этом на протяжении июля задолженность предприятий ТКЭ за потребленный в этом году газ уменьшилась на 147,1 млн. грн., общая задолженность уменьшилась на 139,5 млн. грн.

Министр отметил, что наибольший объем общей задолженности за газ имеют предприятия Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Луганской, Запорожской, Одесской, Ровенской, Львовской, Житомирской областей и Крыма.

Задолженность предприятий ТКЭ за газ в текущем году составляет 2,4 млрд. грн., общая задолженность за период 2000-2010 гг. – 5,6 млрд. грн.