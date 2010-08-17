Жилой фонд Украины готов к зиме на 77,4%

В Украине, по состоянию на 15 августа т.г., комплексно подготовлено к зиме с выдачей паспортов готовности 166,9 тыс. жилых домов (77,4% от плана).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины министр Юрий ХИВРИЧ сегодня в ходе селекторного совещания с регионами.

По его словам, самые низкие показатели по подготовке жилого фонда зафиксированы в Херсонской (56,1%) и Хмельницкой (66,9%) областях. В частности, в жилом фонде коммунальной собственности медленными темпами выполняются работы по ремонту кровель домов в Киеве (37,6% при среднем по стране уровне в 77,8%), работы по ремонту отопительных систем в Херсонской области (56,8%), промыванию отопительных систем в Херсонской области (57,1%) и Крыму (59%).

Министр отметил, что на сегодня к зиме подготовлено 88,2% объектов социально-культурного назначения, из них 89,9% школ, 90,2% детских садов и 78,9% больниц.

«Первого сентября все школы должны быть готовы к началу отопительного сезона, никаких ремонтных работ быть не должно», - подчеркнул он.

Ю.ХИВРИЧ уточнил, что самые низкие показатели по подготовке объектов социально-культурного назначения наблюдаются в Херсонской (65,1%), Луганской (73,5%) и Сумской (79,4%) областях. Полностью подготовлены к работе в осенне-зимний период школы и детские сады в Житомирской области.

По данным министра, на сегодня в стране к отопительному сезону подготовлено 83,2% котельных, отремонтировано 77,1% тепловых сетей, подготовлено 83,76% центральных тепловых пунктов, заготовлено 352,6 тыс. тонн угля (66% от плана).

Ю.ХИВРИЧ также отметил, что к зиме подготовлено 82,4% водопроводных сетей, 88,4% - канализационных сетей, а также выполнено 61,6% запланированного объема работ по подготовке движимого состава городского электротранспорта, 46% трамвайных путей, 61,3% контактных сетей, 68,6% снегоочистителей. Капитальный ремонт дорожного покрытия улиц и дорог в среднем по Украине выполнен на 79%.