МинЖКХ прогнозирует увеличение количества получателей субсидий

Министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства прогнозирует увеличение в 2-3 раза количества семей, получающих субсидии по оплате жилищно-коммунальных услуг в Украине в этом году в связи с ростом цены на газ.

Как передает корреспондент УНИАН, такой прогноз озвучил министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Юрий ХИВРИЧ.

По его словам, на сегодня во всех областях созданы рабочие группы по начислению субсидий, проводится работа по уточнению компьютерных сетей между управлениями соцзащиты и подразделениями жилищно-коммунального хозяйства.

По данным Ю.ХИВРИЧА, в 2009 году субсидии по оплате жилищно-коммунальных услуг получили около 600 тыс. семей.

«Сейчас мы прогнозируем, что эта цифра увеличится в 2-3 раза», - сказал министр.

Ю.ХИВРИЧ отметил, что на сегодняшний день назначены новые субсидии около 26 тыс. семьям. При этом автоматический перерасчет по субсидиям в связи с увеличением цены на газ, ростом тарифов на горячее водоснабжение и теплоснабжение будет проведен 249,6 тыс. семей, которые сегодня получают субсидии.